Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el Zorro Zupe, reapareció con fuerza en los medios de comunicación en su intento de defenderse de la denuncia que realizó su ex mejor amiga Fiorella Alzamora.

La noche del miércoles, el programa “Magaly TV La firme” emitió un audio donde se escucha el preciso momento en que Fiorella Alzamora enfrentó al Zorro Zupe por los presuntos tocamientos indebidos que realizó a uno de los hijos del esposo de la modelo.

A través de su cuenta de Instagram, el Zorro Zupe no se ha mostrado afectado. Por el contrario, mandó un provocador mensaje a su ex amiga.

El polémico personaje publicó una foto en un hotel, colocó de ubicación “Roma, Italia” (país donde Fiorella y su esposo lo denunciaron) y escribió un fuerte mensaje.

“It’s not what you know it’s what you can prove! (¡No es lo que sabes, es lo que puedes demostrar!)", señaló a modo de leyenda. Junto a la frase insertó un emoji de un reloj de arena.

Asimismo, el Zorro Zupe publicó en sus historias dos videos. En el primero aparece en la playa y junto a este escribió: “Es mi turno”.

