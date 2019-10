El ‘Zorro’ Zupe dejó en shock a todos los panelistas de ‘Válgame’, inclusive al mismo Antonio Pavón tras deslizar la posibilidad de que América Televisión ya no desea contratar más a Sheyla Rojas.

“Me ha llegado el rumor que a tu ex Sheyla no le quieren renovar el contrato para el próximo año, porque tú sabes que si yo lo he escuchado por algo es”, dijo en vivo durante el programa de la tarde.

Ante esto, el español quedó impactado con tremenda revelación, indicando que no tenía conocimiento de este rumor; sin embargo le deseó lo mejor a su expareja Sheyla Rojas y la madre de su único hijo.

“Yo no he escuchado nada de eso.Tú tienes el contacto directo con sanchi duende (Peter Fajardo). Le deseo a Sheyla que le vaya muy bien, que sea muy feliz, que esté muy económicamente y sentimentalmente, es la mamá de mi hijito”, sostuvo.