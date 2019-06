​El 'Zorro Zupe' revela qué comentario suyo terminó con su amistad con Jefferson Farfán │ VIDEO

El polémico personaje del espectáculo local, el 'Zorro Zupe', fue el último invitado de El Valor de la Verdad, de su edición del 15 de junio de 2019.

En el sillón rojo de Beto Ortiz, el 'Zorro Zupe' habló de su ahora distanciamiento de su gran amigo, el futbolista de la selección peruana, Jefferson Farfán, el cual se habría dado por culpa de Yahaira Plasencia.

(FOTO) 'Zorro Zupe' confirmó que su amistad con la 'Foquita' se terminó

El 'Zorro Zupe' se encargó de revelar qué es lo que realmente sucedió e hizo que su amistad con Jefferson Farfán sea historia de ayer. El mismo personaje contó que el mismo 'foquita' lo llamó y le pidió que ya no hable de él, pues ya no quería que lo vinculen al mundo del espectáculo local.

El 'Zorro Zupe' asegura que así hizo, pero los medios replicaron sus últimas declaraciones una semana después y este habría sido el detonante para que Jefferson Farfán le ponga la cruz definitiva.

"Él y yo habíamos conversado, nunca me pidió que no hable de terceras personas, pero si me pidió que ya no hable de él, él no quería que hable de él en temas de espectáculos", contó.

"Entonces conversamos y rebotó una nota un lunes de un comentario que yo había hecho acá, de que habíamos conversado, pero más de lo que había dicho no era la nota. Rebotó la nota un día lunes del comentario que yo había hecho un miércoles, entonces creo que él pensó que yo seguía con el tema, pero no era así", agregó.

De esta manera, el 'Zorro Zupe' detalló que Jefferson Farfán lo bloqueó de Instagram y él hizo lo mismo con el WhatsApp.

"Después, yo le escribí al WhatsApp y como ya había hablado con él, le dije lo que tenía que decirle y así", finalizó.