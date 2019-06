Zorro Zupe hace confesión sobre su amistad con Jefferson Farfán tras rumores de Yahaira Plasencia

Ricardo Zúñiga, mejor conocido como el Zorro Zupe, rompió su silencio ante los insistentes rumores sobre su amigo Jefferson Farfán y su expareja Yahaira Plasencia.

La polémica figura de la farándula se presentó en 'Válgame Dios' y habló sobre las imágenes donde se ve a la madre de Jefferson Farfán en el supuesto nuevo departamento de Yahaira Plasencia.

(FOTO) Jefferson Farfán y Zorro Zupe, una amistad de años que se habría dañado por Yahaira Plasencia

En ese sentido, el Zorro Zupe afirmó que todavía tenía "esperanza" de que el supuesto retorno de la pareja sea falso, pues siente mucho "cariño" por 'la Foquita'. Sin embargo, aceptó que Jefferson Farfán no estaría escuchando a su círculo más cercano, e incluso habría dejado de hablar con algunos amigos, porque le habrían realizado comentarios sobre Yahaira Plasencia.

"La última vez que hablé con él fue la semana pasada y creo que a él no le han estado gustando algunos comentarios que no solamente yo, sino otras personas le han dado", contó el Zorro Zupe.

'La Foquita' habría puesto de excusa que quiere estar enfocado en su próxima película: "Hemos hablado, pero la última vez que hablamos de este tema me dijo que por el tema de su película ya no quería que su vida sentimental se vea expuesta, pero cómo no se va a ver expuesta si estamos viendo lo que estamos viendo".