El Zorro Zupe salió en defensa de Karla Tarazona durante la más reciente transmisión de “Válgame” y advirtió a sus colegas que el público percibía que se llevaban mal.

Todo ocurrió cuando Kurt Villavicencio, “Metiche”, dejó entrever que Karla Tarazona había sufrido una crisis por Christian Domínguez, lo cual fue negado por la conductora.

En ese sentido, el Zorro Zupe pidió a “Metiche” que no cuestione a Karla Tarazona y pidió a sus colegas que no se peleen. Según el conductor, la productora del programa les iba a llamar la atención.

“Yo quiero decirles una cosa, chicos: en verdad no podemos estar cuestionando a Karla porque es nuestra compañera. Por motivos como este después nos llaman a todos a la oficina, cosa que tú no pasas porque tú te vas rápido, pero nos llaman a todos a la oficina y nos cuadran a todos, estamos media hora o cuarenta minutos escuchando a Charo Vicentelo y en verdad esto no debería ser porque todos estamos trabajando acá. Chicos, en verdad, ya basta”, dijo el Zorro Zupe.

“No es que pelee con ella”, le respondió Kurt Villavicencio.

Pero el Zorro no se cansó e insistió: “No Kurt, ella es tu amiga. Katy Sheen y yo nos miramos las caras como diciendo nosotros nunca nos peleamos'”.

Eso no fue todo, ya que el conductor contó que antes de ingresar al programa, le advirtieron que se iban a terminar peleando: “A mí me lo dijeron antes de que yo firme el contrato: ‘Zorro, ustedes se van a terminar matando’, y yo dije no, eso no va a pasar. Y es lo que está pasando porque la gente piensa que las cosas que pasan aquí en el set, también pasan detrás de cámaras y es super incómodo”.

Por su parte, “Metiche” aseguró que sus compañeros eran susceptibles.

“No, lo que yo pienso realmente es que acá a cada quien que le dicen una verdad, está demasiado susceptible. Yo siento que Karla ha tenido una semana muy complicada”, señaló.