El conductor de “Válgame”, Ricardo Zúñiga, más conocido en el mundo de la farándula como ‘Zorro’ Zupe, no tuvo reparos en referirse a la reciente demanda que le ha hecho su mejor amiga Tilsa Lozano al exconductor de Latina, Rodrigo González.

“No he hablado casi nada con Tilsa sobre ese tema, porque le es incómodo. También entiendo a Rodrigo, porque ahora es la manera por la cual él está trabajando y manteniéndose vigente, pero prefiero no opinar”, comenzó diciendo Ricardo.

Asimismo, el panelista mencionó que pese a haber compartido en Miami con su amiga, no sabe los motivos exactos por los que la exvengadora estaría demandando a ‘Peluchín’.

“Yo no sé exactamente por qué motivo ella (Tilsa) lo está demandando. Me la encontré en Miami, pero no me dio muchos detalles, solo me dijo que estaba poniendo una demanda. Sé que se siente muy mortificada por varias cosas que él (Rodrigo) ha podido decir. A Tilsa no le molesta lo que le puedan decir a ella, pero si que toquen a personas de su alrededor”, confirmó el ‘Zorro’.

Sin embargo, cuando le preguntaron al 'Zorro’ Zupe sobre su opinión acerca del contenido que viene subiendo Rodrigo González en sus redes sociales, expresó que no tiene ningún problema con el exconductor, que por el contrario le desea lo mejor.

“Siento que Rodrigo ha disparado balas muy rápido a muchos personajes. A mi en su momento me pasó lo mismo, luego me fui deteniendo un poco por lo que pasó (entró en la cárcel). Yo nunca me meteré en la forma en la que (Rodrigo González) haga su trabajo, pero igual le voy a desear lo mejor. Él puede tener problemas con mi mejor amiga, pero conmigo siempre ese ha portado bien”, finalizó diciendo.

Zorro Zupe declara sobre demanda de Tilsa hacia peluchín - Ojo (Video: Marison Mayta)

