"Zorro" Zupe habló con Jefferson Farfán y le dijo: "Yahaira para mí no es una persona ideal para ti"│VIDEO

Uno de los amigos más cercanos de Jefferson Farfán, el 'Zorro' Zupe aseguró que conversó con el futbolista luego de ver las distintas pruebas en televisión que acercarían al seleccionado con Yahaira Plasencia.

Ricardo Zupe sostuvo que habló sobre la salsera, pero indicó que no dejará de ser amigo de la 'Foquita', a pesar que la cantante no sea de su agrado.

Incluso, el polémico 'Zorro Zupe' se animó a contar que él sí le dijo a Jefferson Farfán que Yahaira Plasencia no es para él.

"Yo no he dejado de ser amigo de Jefferson, yo no voy a dejar de quererlo por estar con una persona que yo creo que para mí no es la mejor persona para que esté a su lado. También se lo he dicho a él. He hablado con él varias cosas, que no las voy a decir", dijo en 'Válgame Dios'.

Además, resaltó que no dirá lo que conversó con Jefferson Farfán por un tema de lealtad, ya que eso quedará entre los dos. "Por cosas que hemos visto (en televisión) y que yo he hablado con él para mí no es una persona ideal para él, pero yo las voy a seguir manteniendo ahí (en secreto). Ya se las dije y seguro ha conversado con ella. Yo cuando le he contado algo (sobre Yahaira), siempre ha sido en buena onda y le he dicho siempre la verdad", sentenció.

El 'Zorro Zupe' y Jefferson Farfán son grandes amigos y ha sido el personaje de televisión quien muchas veces lo ha defendido pero, ahora, ha sido la excepción.

"Nadie cuenta nada bonito de ella, siempre son cosas negativas, nada es agradable", dijo el 'Zorro Zupe' sobre Yahaira Plasencia.

Como se sabe, el 'Zorro Zupe' siempre ha mostrado su antipatía por Yahaira Plasencia.

