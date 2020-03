Hace algunas semanas, el Zorro Zupe salió del programa “Válgame” en medio de la polémica. Poco después viajó a Europa sin imaginarse que todos los vuelos serían suspendidos en los próximos días por la pandemia del coronavirus.

El Zorro Zupe llegó a Suecia para visitar a Fiorella Alzamora, dado que la modelo peruana vive en ese país con su esposo sueco.

Tras varios días, el Zorro se enteró que ya no tenía cómo regresar a Perú, pues aparentemente uno de sus amigos, quien tenía un avión privado, se fue sin él.

“Estoy deprimido, el Richard se larga y en verdad no tengo cómo salir de Europa, me voy a volver loco, Fiorella. ¿Cómo salgo ahora? Y encima lo único que tengo es el cocinero", se le escucha decir en un video grabado por Fiorella Alzamora.

Pero eso no fue todo, ya que el Zorro Zupe contó que no sabía a qué se iba a dedicar en estos días: “Con uno me iba a ir a viajar por donde podría aterrizar en el avión. ¿Y ahora qué voy a hacer? Comer pastas y engordar. ¡Me voy a quedar gordo en Europa!”.

Tras la publicación de este video, el Zorro compartió una foto del avión de su amigo, quien en efecto se fue de Europa sin él: “Mira por hacerme el chistoso me quedé sin poder salir de Europa, me dejó!!”.

