​Zumba quiere la paz con Carlos Cacho: Yo no lo crucifico por sus errores

Alejandro Benites, más conocido como “Zumba” señaló que quiere que las cosas con Carlos Cacho se solucionen, pues prefiere que este asunto quede zanjado. Según el ex combatiente nadie es perfecto, por las garantías a su vida que solicitará el maquillador, hecho que lo catalogó como fuera de lugar.

"¿Qué no me perdona? ¿Qué hice mofa del salto en el programa de Julián Zucchi? No es así, yo fui a su programa y me pidió que lo abrace. No me negué, lo conozco de tiempo atrás, somos amigos. Las personas debemos escuchar, no ofender, ni insultar, tampoco atacar. Soy un ser humano. Cacho tampoco es perfecto, el público también ha cometido errores alguna vez. No hay que crucificar, yo no lo hago con él por sus errores de antes", expresó Zumba tras anunciar la inauguración de su escuela de baile ZB Dance, que iniciará el 04 de enero en el C.C. Esrtrellas Plaza de Breña.

Respecto a las garantías que Cacho solicitará, dijo que "eso es una exageración. ¿Ustedes pedirían garantías? Él está tomando las cosas por otro lado. Él viene criticándome hace tiempo. Si hubierta tenido alguna reacción habría sido antes del programa. Yo a veces me acercaba como caballero para preguntarle que le incomodaba. Yo quise hacerle una broma, pero jamás pensé hacerle daño. No tiene sentido, está exagerando mucho" aseguró Zumba.

Quiere volver. De otro lado, Zumba reveló que le gustaría volver a la pista de "Reyes del Show", pero sabe que es imposible. Sin embargo, le gustaría hacer un mea culpa. "No pienso atacarlo. Yo hice la broma, así que debería dar el primer paso. Hagamos algo, hay que conversar y felices todos, porque no terminar en buena onda. Si pudiera ir hablaría con Gisela, entraría al set para disculparme, que me perdonen todos. Si piensan que fue una agresión, mi intención no fue esa. Si hay esa posibilidad, ojalá que así sea", manifestó tras revelar que no sabe si volverá a la televisión.

"Yo sigo trabajando, tengo proyectos, propuestas, pero quiero que pase todo esto. Deseo estar tranquilo. Sé que no estaré en la final (de Reyes delñ Show). Lo que venga (después) es lo que me ponga Dios, yo seguiré trabajando, hay muchas cosas por hacer", dijo tras revelar que no cree que tengas las puertas cerradas de América TV, pues desechó una invitación para ir al programa de La Chola Chabuca y que lo llamaron de Al Aire.

