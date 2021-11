La actriz reveló en entrevista con Mara Patricia Castañeda sobre la pérdida de su primer bebé con su esposo, Alberto Guerra. En el 2016, la pareja tenía la ilusión de convertirse en padres pero lamentablemente algo sucedió en su embarazo que no pudo llegar a su fin, lo cual fue muy difícil de asimilar para la actriz de “Mi marido tiene familia”.

“Antes de Lúa, ya Alberto y yo estábamos buscando ser papás, y quedé embarazada pero desde que quedé embarazada algo en mí sabía que no estaba bien. Le dije a Alberto: ‘todavía no hay que decirle a nadie’, solo se lo dijimos a mi papá en ese entonces, a mi mamá, a mi suegra y a mis hermanos, y como a las semanas lo perdimos”, contó la actriz.

Vega manifestó que le “pegó durísimo” porque desde que estaba niña ella deseaba ser mamá. “Siento que cuando pierdes un hijo, sientes que tu cuerpo no está bien, que algo está pasando”.

A raíz de esta pérdida, los médicos le recomendaron pasar por varios tratamientos para volver a ser madre, pero decidieron no hacerlo porque su esposo vio que ella se estaba obsesionando mucho con el tema.

“Alberto me dijo: ‘en este estrés no vamos a tener un hijo’. Ha sido de las veces que más lo he odiado, pero qué bueno que lo hizo así”, contó.

Zuria optó por concentrarse en su trabajo y a los pocos meses quedó embarazada otra vez. Lúa, su hija, llegó al mundo un 10 de enero del 2017.

“Lúa nació en la misma fecha en la que yo me enteré que estaba embarazada de mi otro bebé. Obviamente nadie se dio cuenta, solo yo”, puntualizó la artista en la entrevista.