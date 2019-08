En el Centro de Cusco, un delincuente amenazó con un cuchillo a un menor de edad para robarle su dinero; sin embargo, un taxista se dio cuenta y logró detenerlo.

El sujeto identificado como Antony Quispe Tacuri amedrentó al menor de 13 años con un cuchillo y le quitó los S/0.50 céntimos, según América TV.

El taxista, quien salió en auxilio de la criatura contó lo que había pasado: “Veo que ese individuo lo agarra al niño con un cuchillo (…) cuando lo deja le digo al niño qué ha pasado y me dice que lo ha cuadrado y que le ha quitado su plata”.

Tras ser detenido por los agentes policiales, el delincuente rompió en llanto para apelar a los sentimientos del taxista.

“¿A caso yo te he intentado chapar? Señor, yo nunca te he chapado, joven”, murmuraba. “Yo con qué lo voy a chapar señor, ayúdeme por favor. Por qué, por qué nunca un ratero no puede tener razones. Mamita, cuánto te amo ya no quiero ser así”, intentó apelar el ladrón a las autoridades.

Antony Quispe fue trasladado a la comisaría del Cercado de Cusco. Su caso ya se encuentra en manos de las autoridades del sector.