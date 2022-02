¿Qué es una deuda fantasma? Te cambiaste de operador telefónico y quedaron días por pagar o no pagaste la membresía de tu tarjeta de crédito, aunque no tuvieras deudas. Esos pequeños saldos que quizá no tomaste en consideración pueden afectar tu historial crediticio de manera negativa. ¿Sabes cómo evitar caer este tipo de problemas? Aquí te indicamos.

Si una persona paga puntualmente sus deudas (tarjetas de crédito, préstamos e impuestos, por ejemplo), figurará con una calificación positiva; pero si ha tenido algún incumplimiento en sus obligaciones financieras, probablemente no tenga una buena calificación crediticia, lo cual afectará el acceso a mejores productos financieros e incluso obtener mejores tasas y condiciones. Algunas empresas, además, no contratan a personas que aparecen como deudoras.

¿QUÉ SON LAS DEUDAS FANTASMAS?

Una deuda fantasma es la que no recordamos o ni siquiera sabíamos que no existía. Por lo general, son deudas menores a los 200 soles, pueden ser por deudas a bancos, operadores telefónicos, tiendas retail, colegios, empresas de belleza, entre otros, según indica Infocorp-Equifax.

Esas deudas, por más pequeñas que sean, pueden tener un impacto negativo en tu historial crediticio y perjudicar accesos a préstamos, por ejemplo, advierte el director Legal de Infocorp-Equifax, Javier Mori.

¿CÓMO EVITAR TENER UNA DEUDA FANTASMA?

Es importante llevar un control y se precavido para no llevarse sorpresas. Atento a estos consejos:

Anota tus pagos

Es importante realizar un cronograma de pagos para no olvidar alguna de las obligaciones. Puede llevar el control en un cuaderno, en una hoja de Excel o a través de una aplicación de control de finanzas.

Si das de baja a un servicio, verifica las deudas

En caso hayas cambiado de operador de telefonía móvil o de cable, debes revisar si se tiene algún saldo por pagar. También es importante revisar que no queden centavos pendientes al cancelar una deuda bancaria, eso puede generar una bola de nieve.

Revisa los términos y condiciones

En el caso de la tarjeta de crédito o servicios contratados, debes ver si incluyen membresía. Si es así no debes dejar montos pendientes. Averigua cómo te pueden exonerar de ese pago.

Las tarjetas de crédito no tienen que afectar tus finanzas (Foto: GEC)

Cambio de titularidad

Si vendes algún bien, como un vehículo, es importante que gestione realizar el cambio de titularidad porque le podrían acarrear las infracciones del nuevo dueño.

¿CÓMO SABER SI TENGO UNA DEUDA FANTASMA?

Para saber si tienes una deuda fantasma, debes consultar el reporte de deudas todos los meses, pues así se tendrá un indicador para mejorar el historial crediticio, gestionar adecuadamente las deudas y acceder a mejores beneficios financieros. Si tienes una deuda que no estés pagando a tiempo, esto afectará tu historial crediticio, y puede afectar futuros créditos, como hipotecario, incluso la postulación a un puesto de trabajo.