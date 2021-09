El inglés es el idioma que une al mundo, cada vez más personas lo aprenden para conseguir un mejor empleo o para viajar. Sin duda para los profesionales es una gran herramienta que marca la diferencia a la hora de potenciar el empleo. La mejora de competencias como esta y el aprendizaje de nuevas habilidades y conocimientos (también denominado upskilling) ayudan a la consecución de las metas profesionales.

En este contexto, Banco Santander continúa su compromiso con el aprendizaje continuo y la formación en idiomas como palanca de empleabilidad. A través de Santander Universidades, lanza 1.000 Becas Santander Languages | English to Boost your Career - University of Pennsylvania con el objetivo de potenciar el inglés profesional de aquellos interesados en hacer avanzar sus carreras y mejorar su empleabilidad.

¿Quiénes pueden recibirlas?

Las mil becas están dirigidas a mayores de 18 años, no nativos en lengua inglesa, nacionales o residentes de 13 países como Perú, Alemania, Argentina, Brasil, Chile, Colombia, EEUU, España, México, Polonia, Portugal, Reino Unido y Uruguay, con un nivel mínimo B1 de inglés.

La convocatoria ha sido lanzada en colaboración con la Universidad de Pensilvania (UPenn), una de las instituciones académicas más prestigiosas del mundo: miembro de la Ivy League -la red más relevante de universidades americanas- y habitual del ´Top 20´ de las mejores universidades del mundo según rankings como THE (Times Higher Education) o QS.

Tres cursos en base a objetivos profesionales

English for Career Development: diseñado para ayudar a los participantes a que aprendan a enfrentar en inglés los procesos de selección y entrevistas, incrementando así sus oportunidades de empleabilidad. Además, dará a sus estudiantes la oportunidad de explorar el camino profesional que quieren desarrollar mientras mejoran su vocabulario y habilidades en lengua inglesa.

English for Business and Entrepreneurship: para los interesados en negocios y economía global. Los participantes aprenderán inglés adaptado a los análisis de estudios de mercado, redacción de planes de negocio, atraer la atención de inversores y apoyo financiero, así como explorar las prácticas del emprendimiento global.

English for Science, Technology, Engineering and Mathematics: los participantes aprenderán a manejar en inglés el lenguaje de causa y efecto, redactar estrategias de investigación, analizar datos de experimentos… Además, usarán los temas asociados al cambio climático como caso de uso del lenguaje científico-técnico.

El curso, 100% online, se realizará a través de la plataforma de formación online de UPenn y ofrecerá actividades individuales (cuestionarios acerca de artículos y vídeos, conocimiento a través de juegos o realizar grabaciones propias a modo de ejercicios prácticos) así como actividades en grupo en tiempo real (conversaciones, comentarios y preguntas con los profesores y compañeros sobre las tareas realizadas, que, en ocasiones, contarán con mentoría de especialistas de renombre internacional).

El curso comenzará en enero de 2022, tendrá una duración de 5 semanas y será impartido por el departamento English Language Programs de UPenn. La convocatoria permanecerá abierta hasta el 23 de noviembre en www.becas-santander.com

