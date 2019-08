¿Vladimir Cerrón se entregará a la justicia? Afirman que él "no tiene ninguna obligación"

Luego de que el Quinto Juzgado Anticorrupción del Poder Judicial, en Junín, condenara a cuatro años y ocho meses de prisión efectiva al gobernador regional Vladimir Cerrón, el líder político continúa prófugo de la justicia.

Eduardo Gutarra, secretario de prensa de Perú Libre, manifestó que dicha agrupación considera que la sentencia no debería ser acatada, por lo que él “no tiene ninguna obligación” de entregarse a la justicia.

“Asumimos que esta sentencia es totalmente injusta y no se debería acatar. No es una instancia concluyente. Desde el momento en que esta sentencia no tiene el mínimo de rigor jurídico asumimos que la persona que haya sido condenada por un abuso de la justicia no tiene ninguna obligación de presentarse (ante la justicia)”, indicó Gutarra en RPP Noticias.

Aseguró que su partido político seguirá respaldando las medidas que tome el exgobernador regional.

“Vamos a insistir, no es un acto justo que pueda ser acatado. No estamos conciliando que nuestra acción o el accionar de nuestro dirigente sean ilegítimos. Por el contrario, respaldamos las medidas que él tome y nuestro grupo de asesores legales también están en esa misma postura. No es la primera vez que se ataca a un dirigente de izquierda”, puntualizó.

Cerrón es culpable por los delitos de negociación incompatible y aprovechamiento del cargo en el caso del saneamiento de La Oroya.

También se determinó un pago de S/850 mil como reparación civil y se dio orden de captura para su internamiento.