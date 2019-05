Abogada pide disculpa a policía que insultó: "No estaba en mis casillas" (VIDEO)

La abogada Patricia Marisol Estrella Tisnado, quien insultó a un policía tras sufrir un accidente vehicular en la Plaza San Martín, pidió disculpas públicas y contó lo sucedido.

"Primero y antes que nada quiero pedir disculpas públicas a la Policía Nacional del Perú, al Estado Peruano y a todos los peruanos por estas terribles imágenes, abruptas, que a mi misma me hacen sentir de la peor manera", dijo la abogada.

Contó que todo ocurrió luego de un choque. Una furgoneta los interceptó y chocó a su amigo y ella cuando iban a su lugar de trabajo, para luego no quererse hacer cargo de lo sucedido.

Contó que llegaron dos personas, amigos del chofer que los chocó y empezaron a sugerirle a la policía que revierta la situación, cosa que molestó a la abogada Patricia Marisol Estrella Tisnado.

"Al bajar, le pedimos al chofer del otro carro que se haga cargo de los daños físicos y materiales. A mí me dolía espantoso la cabeza y él en principio no quiso asumir los daños e hizo un par de llamadas y vivieron dos personas en actitud matonezca y minimizaron el hecho".

"Estas personas le sugerían al policía que revierta la situación y como yo empecé a reclamar, empecé a recibir improperios, lisuras (...) yo ya estaba alterada porque me estaban diciendo de todo".

La abogada reconoció que se fue contra la policía pues estaba fuera de sus casillas.

"Yo respeto y confío en la policía. Hay policías muy buenos. Lastimosamente yo estaba mal. No estaba en mis casillas . Estaba molesta porque en ese momento las personas no querían hacerse cargo de los daños y me fui contra la policía porque sentí que no estaba protegida. Le dije todas las aberraciones y estoy arrepentida", finalizó.

