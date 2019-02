Chofer de combi se quiebra tras provocar choque e intentar darse a la fuga (VIDEO)

Un chofer de combi chocó contra una camioneta e intentó darse a la fuga en pleno operativo policial en la Vía de Evitamiento, en Acho.

Las cámaras de ATV Noticias registraron el preciso momento en que un vehículo de placa Z5S 848 provocó un choque y aceleró pese a la presencia de efectivos policiales.

Los policías de tránsito lograron detener a la combi y cuando las cámaras se acercaron al conductor, este ocultó su rostro y reveló que no tenía documento de identidad.

"Señorita, me lleno de vergüenza. Disculpe señorita, ya no, ya no me grabe", dijo el conductor a la reportera.

Arrepentido, el conductor comenzó a llorar y aseguró que intentó fugar tras el choque.

Además, aprovechó las cámaras para explicar su temeraria acción. Según el chofer, su vehículo chocó con la camioneta porque esta frenó intempestivamente.

Segundos después, los pasajeros informaron que una mujer había resultado herida por el choque.

La Policía informó que el conductor sería trasladado a la comisaría del sector.

HAY MÁS...