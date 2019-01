Actor Nicolás Osorio rompió en llanto al escuchar su sentencia por atropellar a niño (VIDEO)

El actor Nicolás Osorio Gallegos rompió en llanto al escuchar su sentencia luego de atropellar a un menor de edad cuando conducía un vehículo en estado de ebriedad tras salir de una conocida discoteca en Punta Negra.

Durante la audiencia, el Poder Judicial condenó a 3 años y 9 meses de prisión suspendida por el periodo de prueba de 3 años con reglas de conducta, por el delito Contra la vida, el cuerpo y la salud en agravio de G.G. (15).

Entra lágrimas, Nicolás Osorio Gallegos pidió disculpas: "Pido disculpas a usted, a mi mamá y a toda mi familia porque en verdad yo soy un chico trabajador, no me rindo, trato de dar lo mejor a mi familia siempre, yo mismo pago mis cosas ahora".

Asimismo, el actor aseguró que todo se trató de un 'accidente': "He cometido un error y le pido disculpas también a usted porque son cosas que a cualquier persona le puede pasar, fue un accidente. Yo no me voy a rendir, voy a seguir adelante".

FATAL ACCIDENTE

El domingo por la mañana, G.G. se encontraba en la vereda en camino a celebrar con su familia, ya que ese mismo día cumplía 15 años. Fue entonces que Nicolás Osorio, quien salió de una discoteca con otros amigos, lo impactó y lo dejó con graves lesiones.

El dosaje etílico señaló que Osorio Gallegos tenía 1.28 gramos de alcohol por litro de sangre.

Los familiares de la víctima señalaron que el menor tiene clavos en una de sus piernas, mientras en la otra tiene un corte grande.

