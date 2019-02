Adolescente saca sin permiso auto de su padre y genera persecución por 4 distritos (VIDEO)

Un adolescente de 17 años sacó el auto de su padre sin permiso y ocasionó una persecución por cuatro distritos que pudo terminar en tragedia.

La madrugada de hoy, el menor de edad y otras cinco adolescentes tomaron el vehículo en el distrito de Miraflores, donde un patrullero les ordenó detenerse.

Sin embargo, el conductor arrancó a gran velocidad e ingresó a la Vía Expresa, recorriendo los distritos de Miraflores, San Isidro, Lince y La Victoria.

En el operativo participaron varios escuadrones de emergencia. Al menos 30 patrulleros y 15 unidades del serenazgo se encontraban buscando al sujeto que había fugado.

Sorprendidos

Grande fue la sorpresa de los agentes cuando, al encontrarlo en el parque Peralta, descubrieron que el conductor era un adolescente de 17 años.

El menor confesó que había tomado el vehículo sin permiso de su padre y que se asustó de la intervención porque no contaba con licencia de conducir.

El jovencito comenzó a llamar a su padre y los agentes optaron por buscar las llaves del vehículo en un arbusto; no obstante, nuevamente se vieron sorprendidos cuando hallaron a cinco adolescentes escondidas en el lugar.

Algunas de las menores se arrodillaron ante los policías para pedir perdón, mientras que otras reclamaron a los agentes por gritarlas.





Cuando era trasladado por los efectivos, el adolescente habló para las cámaras de Latina: "Sí, sí, no hace falta que me grabe, solo me asusté. ¿De qué canal eres? No, para ver (el reportaje)", dijo el menor de edad.

Cabe resaltar que todos los menores fueron llevados a la comisaría de Miraflores.





