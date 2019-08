Tras perder un vuelo que tenía pensado realizar con dirección a Quito (Ecuador), el Poder Judicial ordenó 15 días de impedimento de salida del país para el abogado Adolfo Bazán Gutiérrez, investigado por el delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento.

La mañana de ayer, el sujeto llegó al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez para viajar al exterior del país y pasó los controles migratorios; pero no pudo abordar el vuelo comercial porque llegó tarde. “El abogado perdió en vuelo LA1448 con destino a Quito (Ecuador), programado para las 6:30 a.m. de este martes 27 de agosto, por llegar tarde a la sala de embarque”, informó mediante un comunicado Latam Airlines.

Por otro lado, la Superintendencia Nacional de Migraciones detalló que Adolfo Bazán “no registraba impedimento de salida del país, por lo que se alertó a las autoridades”.

Adolfo Bazán, quien vestía una casaca verde y llevaba una maleta roja, permaneció en el aeropuerto hasta casi las 9 de la mañana y luego abordó un taxi con dirección desconocida.

Ante el revuelo mediático, a las 11:40 de la mañana el Ministerio Público abrió una investigación de oficio y solicitó impedimento de salida del país contra Adolfo Bazán Gutiérrez, al mencionar que es acusado de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos sin consentimiento. Una hora después, el 46° Juzgado Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima ordenó 15 días de impedimento de salida del país para el investigado.

Sujeto denunciado por Macarena Vélez fue reconocido por la ciudadanía, que alertó de su intento de fuga.

Víctimas

La mañana de ayer, Yorry Wharton -abogado de Macarena Vélez, exintegrante de “Esto es Guerra”, Joshelin Trauco y otra joven que denunció a Adolfo Bazán- acudió a la sede del Ministerio Público, en la avenida Abancay, para pedir la detención preliminar del denunciado.

La exparticipante del mencionado reality acusó a Adolfo Bazán por tocamientos indebidos y grabarla sin su consentimiento en una discoteca de Lince. Ella lo denunció por violación a la intimidad, ya que él intentó grabar sus partes íntimas y publicó los videos en su cuenta de Instagram.

En el 2018, Joshelin Trauco denunció que Bazán la drogó y abusó de ella en la cochera de su departamento. Este caso fue archivado, pero Yorry Wharton señaló que pedirán que se reabra.

Macarena Vélez, exintegrante de “Esto es Guerra”, y otras dos mujeres denuncian a Adolfo Bazán Gutiérrez por abuso sexual.

El 2 de marzo del 2019, Adolfo Bazán Gutiérrez, su entonces enamorada y otra joven acudieron a una discoteca en el sur de Lima.

“Estaba en mi cama. Abrí mis ojos y sentí que alguien me tocaba, que me sacaba el sostén. Lo vi y le grité que no me toque. Yo estaba en shock”, contó la tercera joven denunciante, que prefiere mantener su nombre en reserva.

La ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, Gloria Montenegro, pidió que más víctimas de este sujeto lo denuncien para recoger más pruebas en su contra y poder procesarlo. “Cada caso va sumando la gravedad del asunto y podemos meter presos a estos Adolfo Bazán, que hay muchos. Cuando estos casos salen al público, el agresor toma venganza”, alertó.