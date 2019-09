Adolfo Bazán, el abogado que cuatro mujeres aseguran abusó sexualmente de ellas, rompió su silencio para el programa ‘Día D’.

Al ser cuestionado por el caso de violación sexual contra Joshelin Trauco, la denuncia de Macarena Vélez por tocamientos indebidos, y la de otra joven, que prefirió mantener su identidad en reserva, Adolfo Bazán indicó que es una víctima de estas féminas, ya que todo es un mal entendido, además de resaltar que los testimonios son falsos.

"Le juro que no estaba aterrada porque yo la convenzo, le digo 'Joshelin no te pongas así, tú me dijiste que ibas a ser mi mejor amiga. Claro que sí (yo soy la víctima), yo estuve preso todo este tiempo injustamente", comentó sobre la denuncia que le interpuso Joshelin Trauco.

Además, Adolfo Bazán remarcó que jamás violó ni tocó sexualmente a la amiga de su expareja. “No, no, eso no pasó. No le saqué el brasier, ni se sacó el brasier. No, eso no es verdad”, dijo negando rotundamente la denuncia.