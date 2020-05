¡Para no creer! Los vecinos de la calle Cajamarca en Villa Cruz, en el distrito de Puente Piedra, se alarmaron al ver que un cráneo humano estaba botado en plena vía pública.

Según América Noticia, presuntamente este resto óseo correspondería al de una mujer, pues fue hallado con cabellos largos.

“Yo me fui a comprar y lo vi. Me sorprende”, dijo indignada una vecina. Los pobladores no pudieron dar mayores detalles a la Policía puesto que el cráneo fue abandonado en una calle desolada, en pleno toque de queda, cuando todos permanecían encerrados en su casa.

El Serenazgo de Puente Piedra dio parte a la Policía. Se esperaba la llegada de la fiscal de turno para que autorice el levantamiento del resto humano y se proceda a los exámenes para que determinen su identidad.

