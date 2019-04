​Alumno del colegio Markham acusado de violación habla por primera vez: "los dos estuvimos de acuerdo" (VIDEO)

Vicente Pastor, es el nombre del joven acusado por una estudiante norteamericana de haberla violado en una fiesta de alumnos del colegio Markham.

Al cumplir los 18 años, Vicente Pastor decidió salir al frente para defenderse de las acusaciones de Mackenzie Severns, quien asegura que este la drogó y violó.

Vicente Pastor afirma que "estos meses han sido muy difíciles para mí porque no he podido salir a los medios porque era menor de edad".

El peruano asegura que Mackenzie Severns y él tuvieron intimidad pues ambos estuvieron de acuerdo.

“Tuvimos relaciones y los dos estuvimos de acuerdo. Ella me dio el condón en el cuarto, dijo que lo trajo de Estados Unidos y era mejor que los que vendían acá”, señaló.

“Ella dice que se atrasó su regla como ocho días, y eso pudo haber causado que la lleve a decir esta mentira. Para ella puede haber sido la única opción (someterse a los exámenes del médico legista) porque pensó que estaba embarazada”, agregó.

El muchacho reconoció que su error fue contar lo que habían tenido esa noche. “Le conté a mucha gente de la fiesta que tuvimos esa relación, cuando ella específicamente me pidió que no lo diga. Pensé que no le iba a importar porque se iba del país y no conocía a nadie”, finalizó.

La versión de Vicente Pastor:

