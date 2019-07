Anciana denuncia a comerciante venezolana por agredirla y dejarla con lesiones │VIDEO

Una anciana de 70 años fue agredida brutalmente por una comerciante de nacionalidad venezolana. Los hechos ocurrieron en la cuadra tres de la avenida Gran Chimú, en San Juan de Lurigancho.

Delia Rivera, mujer de tercera edad, denunció ante la comisaría haber sido víctima de agresión por una ciudadana venezolana de 29 años de edad, cuya identidad aún no se ha determinado.

"Ella me empuja con fuerza (...) Me llevaron al médico legista. Las personas que estaban allí fueron las que me auxiliaron", narró la agredida.

"Ellas venden mazamorra. Ella (mi tía) le dice que se arrime más allá porque estaban muy juntas. Empezó una discusión entre ellas, la ciudadana venezolana no midió sus fuerza y la empuja. Entonces, se golpea la cabeza y al caer al suelo se dobla rodilla"; contó Luis Vera, sobrino de la anciana.

Indicó que su tía chocó contra un poste de fierro y la venezolana no hizo nada para ayudarla. "Ella no mostró signos de arrepentimiento ni pidió disculpas"; relató.