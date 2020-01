Luego de que Jorge Osorio fuera identificado y denunciado por masturbarse dentro de un bus y frente a una señorita, apareció otra víctima.

Según una nota de ATV Noticias, una nueva jovencita reconoció al sujeto al ver sus fotografía y aseguró que es el mismo anciano de 84 años, haciendo el mismo acto obsceno.

“Tiene el mismo color de cabello, iba en la misma línea, mismo folder y por eso me di cuenta que era él cuando vi el video”, contó la jovencita.

Según contó, se había quedado dormida producto del cansancio, pero a la altura del Parque Kenedy se despierta y es ahí que nota a Osorio haciendo actos obsceno.

En medio de su pánico, no pudo grabarlo y solo llamó a su enamorado. Esto ocurrió hace un año, pero al no tener pruebas no pudo denunciarlo, pero no pudo borrar de su memoria este hecho.