Una mujer agredió físicamente a su vecina utilizando un pico de botella en Ancón.

Según América Noticias, todo ocurrió cuando la víctima, identificada como Martha Villegas, acudió a una tienda cerca de su casa.

En ese momento, su vecina apareció con picos de botella en la mano y la atacó sin razón alguna.

“Le di la espalda, no le dije nada. Sin razón algna ella me atacó, yo volteé y me atacó en el brazo. Si yo no ponía el brazo de repente me cortaba hasta el cuello”, declaró la víctima.

Martha Villegas terminó con una lesión en el brazo que necesitó 16 puntos. La mujer, quien hasta ahora no entiende por qué la agredieron, pidió justicia: “Yo necesito que ella repare todo lo que me ha hecho a mí y a mis hijas”.

Sin embargo, la vecina de Martha aseguró que era ella el objetivo de la agresora, ya que habían tenido un problema días antes.

“Ella ha venido acá a hacerme ese problema grande, a tumbar la puerta de mis inquilinos y en ese momento ha tenido en sus manos dos picos de botella. Ha venido con dos delincuentes en una moto que se ha cuadrado acá”, explicó la vecina.

En ese sentido, se presume que la agresora actuó por temas económicos y una posible venganza.