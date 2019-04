Aparecen nuevos testimonios sobre denuncia contra estudiante del colegio Markham (VIDEO)

Nuevos testimonios han salido a la luz en el caso de la presunta violación sexual de un exestudiante del colegio Markham de Miraflores a una joven norteamericana.

Esta vez, la defensa de Vicente Pastor, el joven que ahora tiene 18 años y que ha decidido defenderse a esta grave denuncia en televisión, presentó las declaraciones de otras dos personas que estuvieron el día en que ocurrió el presunto abuso contra Mackenzie Servens.

Una de las personas fue identificada como Hilda Solís, trabajadora de la casa en la que se realizó la fiesta, quien dijo a la Fiscalía que en dos oportunidades encontró a Vicente Pastor con Mackenzie Servens: “Hemos tocado la puerta (del cuarto) fuerte varias veces y nos abrió Vicente y le dije ‘¿qué pasa?’ Y no respondió nada y estaba con una chica casi para el baño y le pregunté ¿qué pasa? Y no me respondieron, se avergonzaron”.

Asimismo, afirmó que los jóvenes se habrían vuelto a encerrar en la lavandería: "He tenido que tocar fuerte la puerta para que ellos abran, y el joven Vicente abre la puerta y la misma chica que estuvo en mi cuarto también estuvo ahí y ellos se fueron a la fiesta".

Por otro lado, otra estudiante del colegio Markham que fue amiga de Mackenzie durante su intercambio, declaró ante la Fiscalía que la joven norteamericana le habría contado que tuvo intimidad con Vicente Pastor: "Ella me dijo que solo había dado un "blow job". Yo le pregunté a quién y ella me dijo a Vicente [...] luego me preguntó si era buena guardando secretos, yo le respondí que sí y me contó que también había tenido intimidad con Vicente".

Mackenzie sigue firme con denuncia

Cabe resaltar que Mackenzie Servens ha viajado a Perú en más de dos oportunidades para continuar con su denuncia, ya que ella admitió que hubo consentimiento para besarse, mas no para tener relaciones.

"Nada justifica una violación sexual", señaló su abogado al ser consultado sobre los chats donde Mackenzie habla de un encuentro con el acusado.

Por su parte, Vicente Pastor afirmó que todo lo que ocurrió fue consentido: “Lo que sucedió esa noche es que nosotros, bueno yo y Mackenzie tuvimos relaciones completamente consensuales, estuvimos de acuerdo en todo momento y en ningún momento yo la he violado ni la he drogado como ella dice”.

