​Arequipa: golpeó a su hija de tres años porque le pidió un helado | VIDEO

Un video de una mujer que habría agredido violentamente a su menor hija de tres años viene circulando en las redes sociales y causa indignación. Esto ocurrió en Arequipa.

En las imágenes se puede escuchar a otras madres de familia enfrentándose a la presunta agresora que limpia la sangre del rostro de la menor de edad. La niña llora de manera inconsolable.

Los hechos ocurrieron en las afueras del I. E. I. 'Ciudad de Dios', en el km 16 de Yura, Arequipa, donde estudia la menor.

La madre justificó su violento actuar así: "Primeramente me ha pedido helados, no le he podido comprar", se le escucha decir en un video difundido por 24 Horas. Y cuando las presentes amenazaron con llamar a la PNP, la mujer respondió: "Ya, llámalo, pues, llámalo". La mujer se fue con la niña.

HAY MÁS...