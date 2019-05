Maquillador Guillermo Sandoval entró a su depa con 3 venezolanos y luego lo encontraron muerto (FOTOS)

A cerca de 10 años del asesinato del estilista Marco Antonio, un nuevo crimen estremece el mundo de la belleza y el espectáculo. El conocido maquillador Guillermo Walter Sandoval Agurto (68) fue asesinado brutalmente al interior de su departamento de la urbanización Santa Beatriz, en el Cercado de Lima, confirmó la Policía.

El cuerpo de Sandoval fue hallado tendido en una cama, atado de pies y manos y presentaba siete cortes que habrían sido realizados con un arma blanca u objeto punzocortante.

(FOTO) Guillermo Sandoval (68) llevó a venezolanos a su departamento y lo asesinaron con salvajismo.

Fueron sus hermanas quienes el sábado fueron a buscarlo a su departamento, ya que el llamado “Maquillador de las estrellas” tenía un evento y no se había presentado.

Al abrir la puerta con un duplicado de llave se toparon con el cadáver y llamaron a las autoridades policiales.

Robo.

El último viernes, Gim, como lo conocían sus amigos, acudió al Instituto de Belleza Gim, ubicado en Miraflores y de su propiedad. Posteriormente, se dirigió al Centro Cívico, ya que era representante de una reconocida marca.

Según manifiesta el vigilante del edificio a las autoridades policiales, el maquillador regresó a las 9:00 p.m. en compañía de tres venezolanos, con quienes habría bebido licor en su vivienda. Luego, en la madrugada, los venezolanos salieron cargando dos bolsas.

(FOTO) Amarran y acuchillan a “maquillador de las estrellas”

Los familiares de la víctima señalaron que en el dormitorio del fallecido maquillador faltaban joyas y dinero en efectivo que sus asesinos se llevaron.

Asimismo, varios sobres en los que el estilista solía guardar plata para el pago de sus trabajadores se encontraban regados y vacíos. Además, sus teléfonos celulares habían sido robados.

(FOTO) Familiares de Gim hallaron su cadáver en la cama.

“Mi tío tenía gran cantidad de joyas en su ropero, todo eso se han llevado”, contó un sobrino de la víctima.

Los deudos sospechan que los extranjeros habrían sido cercanos al maquillador, ya que por su buen corazón este solía ayudar a muchas personas.

Así informamos.

Koky Belaunde confirmó, mediante su cuenta de Facebook, la muerte del conocido maquillador Guillermo Sandoval, recordado por participar en Utilísimas.

"Tengo la penosa misión de comunicar a todos ustedes el sensible fallecimiento de mi gran amigo de años que es el famoso eximio maquillador GIM,visagista de las mujeres más elegantes de América", señala en parte de su mensaje.

"Hay cosas que no queremos que pasen pero tenemos que aceptarlas cosas que no queremos saber pero tenemos que aprender de ellas, y hay personas que no que remos vivir sin ellas, pero tenemos que dejarlas ir", finaliza el sentido mensaje.

TV Perú llegó hasta el lugar y afirmó que se lo encontró muerto en el lugar. El vigilante del edificio afirmó que llegó la mamá o hermana hasta el lugar pero nadie abría, por lo que luego entro con una llave que tenía otra persona, encontrando la triste escena.

La policía está aún en el lugar y no se descarta una muerte natural.

