La familia de Joseph Huashuayo Tenorio, uno de los jóvenes que falleció tras ser embestido en la avenida Javier Prado por un vehículo conducido por Melisa González Gagliuffi, espera que la responsable del accidente no sea excarcelada por el Poder Judicial.

La Tercera Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima dejó al voto el recurso de apelación que presentó González Gagliuffi para anular los cuatro meses de prisión preventiva que se le dictó por atropellar y causar la muerte de dos transeúntes el pasado 11 de octubre en San Isidro.

“Ella no tiene derecho a la comparecencia restringida, porque no califica por el tipo de delito que cometió, que son dos muertes. Es homicidio culposo. Han sido demasiado benevolentes al darle dos meses menos, porque debería estar en prisión seis y no cuatro”, dijo Nancy Tenorio, la madre de Joseph.

Por su parte, Fortunato Huashuayo, padre del joven fallecido, indicó que los jueces Aiza Mendoza, Sara Mayta y Segismundo León darán sus votos a más tardar el martes de la próxima semana para decidir si González Gagliuffi continuará recluida en el penal Virgen de Fátima.

“No estamos de acuerdo con que salga en libertad, ella debe seguir ahí. Los 4 meses son bastante beneficio, debió cumplir mucho más, porque fueron dos muertes y un herido (…) Señores jueces, a ustedes les pido que se haga justicia por la muerte de los jóvenes”, comentó Huashuayo.

Melisa González es acusada de los delitos de homicidio culposo agravado y lesiones culposas agravadas debido al accidente automovilístico en el que también falleció Christian Buitrón. La tercera víctima del siniestro es Luis Miguel Vega, quien resultó herido.