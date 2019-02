Mujer es brutalmente agredida por su primo luego que este la vio bailando con un joven

Una mujer identificada como Wendy Villanueva Cisneros fue brutalmente golpeada por un sujeto que viene acosándola desde hace tres meses, quien también es su primo.

Se trata de José Preciado Cisneros, quien llegó a una fiesta que su familia estaba celebrando en Bellavista y se enfureció al ver bailar a su prima con otro joven.

Preso de la ira, el sujeto comenzó a golpear a su propia madre, por lo que Wendy decidió intervenir; no obstante, José Preciado agarró a golpes y dejó inconsciente a su prima.

"Él estaba pegando a mi tía y yo me metí y él me metió un puñete. Eso es lo único que recuerdo, después él me ha desmayado", dijo Wendy Villanueva Cisneros a América Noticias.

La víctima también relató que era acosada por este hombre: "Me ofrecía dinero para irme con él, me decía 'vamos a mi casa, te voy a pagar 200 soles'".

Tras la agresión, Wendy Villanueva fue trasladada al Hospital Carrión, donde no la recibieron porque no tenían cama.

La joven terminó con la pierna rota y lesiones en el rostro y cuerpo.

Cabe resaltar que la familia intentó poner la denuncia en la comisaría de Bellavista, pero al no estar la víctima presente, no pudieron hacerlo. Recién al día siguiente Wendy pudo acercarse.

"Tengo miedo, quiero garantías para mi familia porque él ha dicho que va a matar a toda mi familia", señaló la víctima.

