Una mototaxi se incendió en medio de la desesperación de los vecinos en el distrito de Breña, pues los bomberos no llegaban y ellos mismos intentaban sofocarlo con baldes de agua.

El dueño de la moto contó que según un testigo, un sujeto roció con gasolina la moto para luego prenderle fuego. Después se fue corriendo.

Para el hombre, la responsable de esta situación sería una mujer con quien mantuvo una relación sentimental. “Yo pienso que ha podido ser mi ex que me mandaba amenazas por Facebook, me ponía que iba a incendiar la moto, mi casa”, dijo.

De acuerdo al hombre, mantuvo una relación con la mujer de 8 meses pero terminaron por muchos problemas.

Ahora, pide protección para su vida y la de su nueva pareja, pues está embarazada. Además, contó que la moto era su única herramienta de trabajo.

VIDEOS RECOMENDADOS

Padre de menor infectado habla sobre situación de su familia

Padre de menor infectado habla sobre situación de su familia

TE PUEDE INTERESAR