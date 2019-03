Callao: delincuentes encapuchados asaltan cabina de internet y dejan herido al dueño

Tres delincuentes encapuchados asaltaron una cabina de internet ubicada en la cuadra 3 de la avenida Quilca en la zona Bocanegra en el Callao.

A consecuencia del hecho, el dueño del local quedó herido. Si bien, la identidad del hombre se mantiene en reserva, éste narró que los malhechores se llevaron todo el dinero de la caja y las pertenencias de sus clientes, entre los que habían varios niños.

"Me han robado la caja, los celulares y las billeteras de los delincuentes (...). Me metieron la cacha de la pistola en la cabeza y el otro decía mátalo. Métele un balazo. Al percatarme que tenían arma, me puse a la sala y alcé las manos, diciendo ya perdí", mencionó.

Las imágenes de las cámaras de seguridad captaron el momento cuando ingresó el primero de los malhechores, quien se hizo pasar como cliente, sacó un arma y empujó al dueño del local para golpearlo con la cacha de la pistola. Rápidamente, entró el segundo de los sujetos.

También, se observa que el tercer delincuente se puso en la puerta como campana. Luego, cuando se llevaron el dinero de la caja y se van caminando como si nada.

Según los testigos, dos de los delincuentes serían de nacionalidad venezolana.

HAY MÁS...