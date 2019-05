Callao: niño es detenido tras acudir al colegio con arma de fuego (VIDEO)

Un menor de 14 años fue llevado a la comisaría luego que las autoridades encontraron un arma de fuego entre sus pertenencias.

El hallazgo se dio durante la revisión diaria de detector de metales que al menos 20 colegios en el Callao realizan para evitar incidentes.

Entre lágrimas, el menor pidió perdón a su madre: "Quiero decirle que me perdone, que si quiere que ya no me acepte nada, perdón por todo lo que le he hecho".

Tras confesar que era la pistola, con 4 municiones, de su padre, el menor continuó hablando de su madre: "Me siento arrepentido de todo lo que hice. Mi mamá llora a veces también por las preocupaciones. Ahora yo le voy a dar otra preocupación más, cómo voy a estar, qué voy a hacer con mi vida".

En otro momento, a una escolar de segundo grado de secundaria se le halló un revólver con 38 municiones y marihuana.

Preocupante

Las intervenciones forman parte del Plan Piloto Tutor Policial implementado por la Región Policial Callao.

Según reveló Edgardo Garrido, jefe de la región Callao, a Panamericana, cada vez hay más menores de edad en actos delictivos: "El año pasado hemos intervenido 607 menores de edad involucrados en actos antisociales, en actividades ilícitas. En lo que va del año, hasta el día de ayer, 274, es preocupante".

