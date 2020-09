Unas veinte personas, entre ellos un payaso, fueron sorprendidas y detenidas por la Policía cuando se divertían en una fiesta infantil en el Callao incumpliendo las medidas de bioseguridad en tiempos del coronavirus.

Detienen a 20 personas en fiesta infantil.

La intervención se produjo la noche del sábado en una casa ubicada en la cuadra 6 del jirón Vigil donde se realizaba el cumpleaños de una niña con show infantil en el que había varios menores de edad.

Alertados por los vecinos, serenos de la Municipalidad del Callao y policías acudieron al lugar y constataron que en la vivienda se desarrollaba una reunión a puerta cerrada.

De inmediato, los efectivos ingresaron e intervinieron a los adultos los cuales no respetaban la distancia social. Refirieron además que en la casa funciona también una distribuidora de cerveza que no tiene la licencia respectiva. Los infractores fueron multados por no cumplir con las normas dispuestas por el gobierno.

