Un motociclista murió tras impactar contra un camión la madrugada del viernes en la Av. Elmer Faucett, en el Callao.

El accidente ocurrió en la cuadra 28 de Faucett, frente al aeropuerto. La Policía Nacional identificó a la víctima como José Carlos Verano Paino.

Foto: César Bueno

En tanto, el conductor del camión, identificado como Edwin Oscar Barrios Soto, reveló que quedó sorprendido por lo ocurrido, ya que solo se dio cuenta cuando escuchó el impacto.

Foto: César Bueno

“Estaba yendo para adelante y no sé lo que pasó. Escuché el sonido nada más, el golpe. Ahí está la huella, ni siquiera me he movido porque estaba vacío (el tráfico) a esas horas”, dijo Barrios Soto a Latina

Foto: César Bueno

Foto: César Bueno

Hasta el lugar llegó personal de la comisaría Playa Rímac, quienes esperan la llegada del fiscal para el levantamiento del cadáver.

Mototaxista atropellado Callao