Cámaras captan preciso momento en que adolescente desaparece en calle de Surco (VIDEO)

Un adolescente de 14 años desapareció el último domingo tras salir de su domicilio en el distrito de Santiago de Surco.

Se trata de Nicolás Alvarado Bermúdez, quien salió de su casa pese sin dar aviso. Las imágenes de las cámaras de seguridad muestran que el menor caminaba por un parque del distrito cuando, aparentemente preocupado y viendo hacia los lados, comenzó a correr.

Esta es la última imagen que se tiene de Nicolás Alvarado Bermúdez.

Desesperada

La madre del menor, Silvia Bermúdez, pidió ayuda para hallar a su hijo. Ella contó que ese día, el menor regresó con retraso a su casa aduciendo haber sido golpeado por dos sujetos; sin embargo, cuando fue a buscarlo, este ya no estaba en la vivienda.

"Cuando él me llama para decirme que se está demorando, me dice 'es que mamá, me han golpeado, me han querido robar' [...] yo no pudo hablar con él porque lo mandé al cuarto para poder conversar y cuando subí, ya no estaba", dijo a América Noticias.

La familia realizó la denuncia y la policía alertó a comisarías, dependencias y terminales terrestres para dar con el menor.

En tanto, la madre reveló que ha recibido llamadas en las que personas afirman haber visto a Nicolás Alvarado en los distritos de San Juan de Lurigancho y San Juan de Miraflores.

"Nos mencionan que está en alguno de estos distritos, pero creo que no porque él no anda solo en la calle, él no conoce más que esta ruta de Surco donde vivimos", señaló la madre, quien pidió al ICPNA que les entreguen las grabaciones de las cámaras de seguridad.

El joven se encontraba con polera negra cuando desapareció.

HAY MÁS...