La Policía Nacional capturó a la mujer acusada de secuestrar un bebé en septiembre del año pasado en Huaycán.

Se trata de Hilda Maurtua Pardo (35), quien era una de las más buscadas y se ofrecía 15 mil soles por información de su paradero.

Esta mujer secuestró al niño pero ante la denuncia que hizo la madre, Maurtua Pardo abandonó al bebé en un parque de Chaclacayo cuadro días después de cometer el secuestro.

Esta mujer permaneció en la clandestinidad los últimos 10 meses.

Al ser interrogada por la prensa, Hilda Maurtua negó haber secuestrado el menor: “Nunca robé nada. Yo me lo llevé, pero le pagué a la señora, nunca me robé nada”, sostuvo a Canal N.

No obstante, poco después admitió que cometió un delito y juró ante cámaras que se encontraba arrepentida: “Sé el delito que he cometido, voy a pagar mis culpas, estoy arrepentida de todas mis culpas”.

En otro momento, la mujer reveló que se estaba poniendo a derecho, pero en realidad fue capturada por la PNP.

“Yo soy inocente de todo lo que se me acusa, por eso me estoy poniendo a derecho (...) Me han detenido pero me voy a poner a derecho, voy a dar la confesión anticipada", dijo.