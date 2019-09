En las última semanas, el actor cómico Carlos Álvarez ha sido enfático en señalar que los venezolanos que cometen actos delictivos deben ser deportados inmediatamente del país. “Creo que los malos venezolanos, los delincuentes venezolanos, que vienen a nuestro país a asaltarnos, a matarnos, a hacernos daño, a sembrar terror, tienen que ser expulsados del país”, ha sostenido en varios videos publicados en su cuenta de Facebook.

Sin embargo, hoy lunes, el humorista compartió un extenso video en la que asegura que la plataforma Facebook lo había sancionado por 7 horas por difundir mensajes supuestamente ‘xenófobos’.

“Los señores de Facebook me han castigado durante 7 horas. No puedo colgar ningún video o mensaje porque, supuestamente, estoy comunicando mensajes xenófobos. Yo no practico la xenofobia. Quiero aclarar eso”, explicó.

“En los mensajes que he transmitido han sido directos, contra la inseguridad, la delincuencia, contra delincuentes extranjeros -del país que sea- que hacen daño a nuestro país. Ahora resulta que emitir una opinión [...] es xenofobia. Eso no es xenofobia”, agregó.

Dijo que pedir que las autoridades expulsen del Perú a los delincuentes extranjeros “no es xenofobia, es defender nuestro derecho a la vida”.

“El Perú es nuestra casa y la casa se respeta. Los derechos humanos deben ser para los humanos que son derechos”, enfatizó.

Cabe mencionar que luego, el humorista habría borrado el video de sus redes sociales.