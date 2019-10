Melissa García, la novia del alcalde de San Juan de Lurigancho (SJL), Carlos Burgos Horna, rompió su silencio luego de que este fuera capturado tras estar prófugo de la justicia desde el 2017.

En el dominicial “Punto Final”, la exbailarina de la agrupación musical, Agua Bella, contó que nunca se enamoró de la exautoridad Carlos Burgos Horna por dinero, sino por amor y por ese amor, dejó la música para dedicarse a los negocios de su pareja mientras él estaba prófugo.

“Para comerme todo lo que he pasado, nunca me enamoré por dinero, porque ahorita no tengo ningún lujo. Yo lo conocí como ser humano finalizado el 2013. Al inicio me miraba de reojo y mantenía mi distancia con él”, contó Melissa García.

También contó que Carlos Burgos Horna era muy reservado con sus cosas, por lo que desconocía lo que hacía su pareja. “Se dicen (muchas cosas), pero no es así, él siempre ha sido reservado con sus cosas a mi lado. Él siempre era como que Melissa está aquí y no me la tocan, mis negocios son mis negocios”.

Por ello, hoy Melissa García dice no tener miedo. “Pueden investigarme si quieren, yo no tengo nada. He adquirido mis cosas con préstamos del banco (...) yo sabía que era alcalde pero nada más”.

(Foto y video: PNP)

Carlos Burgos Horna se encontraba prófugo de la justicia desde hace más de dos años. El 22 de marzo del 2017 el Primer Juzgado Penal Colegiado de la Sala Penal Nacional lo condenó a 16 años de prisión efectiva por enriquecimiento ilícito proveniente del lavado de activos. El exalcalde no asistió a la última audiencia en la que se ratificó su sentencia, por lo que se ordenó su captura.