La Oficina Desconcentrada de Control Interno de Lima (ODCI) abrió una indagación preliminar contra el fiscal provincial titular Marco Guzmán Baca, de la Trigésima Fiscalía Provincial Penal de Lima, “por presunta infracción administrativa en la investigación contra Guillermo Castrillón Velásquez”, quien venía siendo procesado por presunto delito contra la libertad sexual en agravio de un grupo de estudiantes. Guzmán Baca dispuso el archivamiento de las denuncias.

En la víspera se difundió una carta a la opinión pública, donde las 15 presuntas víctimas de abuso y violación sexual del mencionado director de teatro solicitan el cambio de fiscal y una nueva investigación con enfoque de género sobre las acusaciones. Esto, luego de conocer el archivamiento del caso.

Hace tres años las agraviadas presentaron una denuncia colectiva contra Castrillón, a quien acusaron de tocamientos indebidos, abuso y violación sexual. La denuncia fue respaldada en su momento por el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables.

Las denunciantes señalan en su pronunciamiento que el fiscal no tomó en cuenta las evidencias presentadas por la defensa, incluyendo la pericia psicológica realizada al agresor, ni las relaciones de poder que el presunto acusado tenía sobre sus alumnas.

Carta firmada por las víctimas, quienes piden que no se archive la denuncia contra su exprofesor de teatro, Guillermo Castrillón.

Los antecedentes del caso

La primera en denunciar públicamente al director de teatro fue Eva Bracamonte a través de su cuenta de Facebook. Según reveló, Castrillón la acosó sexualmente durante los ensayos de un montaje que estaban trabajando juntos. Tras ello, varias ex alumnas relataron casos similares de acoso.

Tras la denuncia de Bracamonte el acusado llegó a responder que se trató de una situación “consensuada”.

Otra de sus alumnas narró en aquella ocasión: “Hasta el día de hoy no recuerdo muy bien que pasó (...) me tocó donde no estaba permitido tocar, me olió donde no estaba permitido oler, me susurró al oído, sentí su sudor, su cuerpo, su olor (…) es verdad, en su taller nos ponía al límite y muchas veces los ejercicios eran invasivos (…) me invitó a tener sesiones privadas (…) me pidió que me desnudara, yo lo hice (…) me pidió que cerrará los ojos (…) yo lo hice, sentí que el se quitó la ropa, sentí que cada vez se acercaba más...”

Otros cuestionamientos al fiscal

En julio pasado el fiscal Guzmán Baca también fue investigado por control interno por ordenar la liberación de tres delincuentes en Surco.

Mientras que el año pasado el Diario El Comercio informó que este magistrado ocultó durante seis años los audios que mostraban la presunta compra de testigos del Caso Madre Mía, que involucraban al expresidente Ollanta Humala.





