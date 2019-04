Acusan a sujeto de ultrajar a las hermanitas de su pareja: "las tenía amenazadas" (VIDEO)

Un sujeto fue denunciado por el presunto abuso sexual contra dos hermanas de 10 y 12 años en el Cercado de Lima.

Según contó la familia a América Noticias, Christofer Junior Pingo Guillén (22) era pareja de la hermana mayor de las víctimas.

Tras realizar la denuncia, la familia y un grupo de vecinos se trasladaron a la barbería de propiedad de Pingo Guillén, donde realizaron destrozos y pidieron justicia.

"Que lo entreguen a ese mald*** que violó a mis dos sobrinas porque es un desgraciado, ese monstruo no debe de estar acá afuera", dijo la tía de las menores.

En tanto, la madre contó que las menores revelaron los abusos cuando estaban en otra casa, ya que estaban constantemente amenazadas: "Mis hijas se quedan en la casa de mi hermana y ahí cuentan todo. Yo quiero que hagan justicia porque son dos niñas".

"Era mi yerno, él las tenía amenazadas a que me iba a botar de la casa y aparte porque no tenía ni qué tragar, me iba a botar y dónde me iba a ir a vivir", explicó la madre.

Cabe resaltar que el agresor está con paradero desconocido, pero quien sí dio la cara fue la madre de este, quien dijo ante cámaras que su hijo debe pagar si es culpable.

"Mi hijo no está acá, toda la familia ha hablado que soy apañadora. Yo no tengo por qué apañar, si mi hijo ha hecho o no lo ha hecho. Si mi hijo ha hecho algo malo lo va a tener que pagar".

Cabe resaltar que el Ministerio Público ya inició las investigaciones.

