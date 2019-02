Sujeto intentó asesinar a su expareja, quien además es su prima (VIDEO)

Un sujeto fue detenido por el intento de feminicidio en agravio de su expareja, quien además es su prima, luego que esta se negara a retomar la relación.

El ataque ocurrió en la vivienda de la joven de 18 años en Chaclacayo, adonde Abel Palomino (19) llegó para pedir a Thalía Suica Palomino que retomen la relación.

La joven se negó y este sujeto comenzó a atacarla con un cuchillo. Ante los gritos, la madre de la víctima acudió a ayudarla, pero Abel Palomino la atacó con un martillo.





"Yo voy corriendo y ya mi hija estaba ensangrentada. Arrancado todo esto, agarraba un cuchillo y le tiraba", dijo la madre de Thalía.

El padre de la joven también acudió para rescatar a su hija, pero una vez que puso a la joven a salvo, Palomino lo agredió con un desarmador.

"Cuando ya la rescaté se me vino encima, me dijo 'muerto me van a sacar de aquí'. Con el desarmador me comenzó a tirar. Yo me tuve que defender. Pude llamar a un vecino más", explicó el padre.

Afortunadamente, los vecinos de la familia llamaron a la Policía. Los agentes lograron detener a Abel Palomino en la propiedad.

Según la familia, este sujeto viene acosando a Thalía Suica Palomino desde hace 8 meses. Por este motivo, pidieron que no lo dejen libre.

"Que se vaya adentro ya. Ya la amenazó, ha dicho que si lo dejan suelto va a venir y le va a matar y el negocio de mi señora lo va a incendiar", pidió el padre de la víctima.

Se informó que Abel Palomino será puesto a disposición de la Fiscalía.

