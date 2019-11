Lo que debía ser un desalojo sin ningún contratiempo, se convirtió por momentos en una batalla campal entre comerciantes infomales y personal de la Municipalidad Provincial de Chincha que no tuvieron menor idea que arremeter a golpes con los informales que se resistían al desalojo.

El incidente se registró en las calles Nicolás de Piérola, Chachapoyas, Italia y Sucre, colindantes al ex Mercado de Chincha, donde por momentos los serenos y policías municipales tuvieron que hacer uso de la fuerza para retirar todo objeto que impedía el paso de los transeúntes.

El operativo estuvo encabezado por Javier Navarro, gerente de Servicio al Ciudadano, quien acompañado de personal de la Municipalidad y policías, intervinieron la zona que constantemente es tomada por los informales. En las imágenes se observa un presunto exceso que cometieron los municipales; sin embargo, para la Municipalidad las formas justificarían el fin.

De acuerdo a la Municipalidad, desde el mes de febrero los ambulantes vienen siendo notificados para que no ocupen la vía publica; no obstante, no descartaron acciones contra el personal que participó en la reciente intervención por los excesos cometidos.

Foto y video: Fernando Zevallos - corresponsal