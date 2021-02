Una mujer de nacionalidad mexicana denunció que recibió una brutal golpiza por un sujeto, cuyos familiares le brindaron hospedaje en una vivienda situada en Chorrillos. La agraviada pidió a las autoridades que ubiquen al agresor para que responda por el hecho.

La extranjera Quetzalli Guadalupe Salomón de 43 años, en declaraciones para América Noticias, contó que llegó al Perú en peregrinación y tuvo que quedarse en nuestro territorio debido a la pandemia por el COVID-19.

Indicó que, hace unos días aceptó quedarse en la casa de la familia del hombre a quién solo conoce con el nombre de Óscar, pero tras lo ocurrido aún no puede identificarlo. “Es el señor Óscar, es hijo de la persona que me estaba haciendo el favor de prestarme un cuarto-habitación en Chorrillos”, dijo.

La noche del último domingo, Quetzalli Guadalupe relató que el sujeto, que aparenta tener unos 60 años, ingresó violentamente a su habitación. Ella sufrió heridas en varias partes del cuerpo.

“Cuando me empieza a arrastrar por el suelo yo empiezo a gritar. Él un ladrillo y me lo rompe en la cara […] Pensé que había perdido el ojo en ese momento porque dejé de ver. No veía absolutamente nada. Yo intenté salirme y él me coge del cabello y ahí no pude más”, contó.

Tras lo ocurrido, la extranjera acudió a la comisaría de Barranco para denunciar la brutal agresión. Guadalupe Salomón fue atendida por el médico legista y personal del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) brinda atención legal y psicológica.

La denunciante pidió a las autoridades dar con el paradero del agresor. “Pido regresar a mi país. Desgraciadamente en la embajada me están diciendo que no pueden pagarme mi boleto de avión”, indicó.

