Peruana ataca brutalmente a su examiga venezolana y la deja desfigurada│VIDEO

Una joven venezolana, de solo 20 años, quedó con el rostro desfigurado luego que su examiga, identificada como Allison Katia Gutiérrez, la atacara con un vaso de vidrio durante una fiesta en Chorrillos.

Todo comenzó semanas atrás, cuando Estefany Astudillo pidió a Allison Gutiérrez, pareja de un amigo de su enamorado, que no vaya más a su casa a tomar licor mientras ella trabajaba.

Las amigas no volvieron a conversar tras este pedido; sin embargo, el último sábado se cruzaron en una fiesta en Chorrillos y tuvieron una fuerte discusión.

Según la víctima, Allison Gutiérrez le lanzó un trago en la cara, lo que desató una pelea entre ambas. Sin embargo, la mujer tomó el vaso de vidrio y lo impactó varias veces en la cara de la joven.

"No me puedo ver en un espejo porque entro en una crisis nerviosa, no puedo recordar", señaló la víctima a "24 Horas".

"Justamente fue en el rostro todo, ¿cómo hago yo para solucionar todo esto, para solucionar mi cara? Mi cara es mi presentación, me la han destrozado", denunció la joven.

Según testigos, tras la agresión, la atacante huyó del lugar.

Más tarde fue detenida por la PNP pero puesta en libertad el mismo día pese a que el médico legista indicó lesiones graves para la joven venezolana, lo cual tendría una condena de entre 4 y 6 años para la peruana.