La ‘reina del ajo’, principal proveedora del Mercado de Productores de Santa Anita, fue blanco de robo de 24 toneladas de este producto, valorizado en S/220 mil y 24 horas después agentes antirrobos de la Dirincri recuperaron el total de la mercadería que estaba oculta en una vivienda en Lurigancho-Chosica. El conductor, un ciudadano venezolano, no ha sido ubicado.

Camión en que se trasladó el cargamento de Barranca a Lima fue hallado abandonado en la autopista Ramiro Prialé.

La comerciante Lourdes Condori (47) denunció inicialmente el robo de su mercadería en la comisaría de Santa Anita luego de que el extranjero Jorge Betancourt Escalona, quien conducía el vehículo semi tráiler, de placa V1W-890, que trasladó desde Barranca 24 toneladas de ajo, no entregó la mercadería a su esposo en el Mercado de Productores de Santa Anita. La carga fue embarcada el 23 de febrero y debió llegar a su destino el 24 de febrero a las 9:00 a.m. y ello no sucedió.

Debido a la lentitud de los agentes de la referida comisaría, según señaló la denunciante, acudió a la División de Investigación de Robos de la Dirincri. En esta unidad especializada los detectives realizaron las labores de campo y así ubicaron el vehículo abandonado a la altura del kilómetro 20 de la autopista Ramiro Prialé.

Tras solicitar el recorrido del GPS del semi tráiler se conoció que este estuvo detenido por casi dos horas en la vivienda ubicada en la avenida San Miguel, parcela 15ª, en el distrito de Lurigancho-Chosica. Los agentes llegaron al lugar y ahí hallaron las 24 toneladas de ajo.

De acuerdo a las investigaciones preliminares, la mercadería fue dejada en dicha vivienda por Zózimo Ramírez Oncoy, quien es arrendatario del lugar. El paradero del conductor del vehículo hasta el momento es incierto, informó la Policía.

La comerciante agradeció a los agentes por su eficiente labor que significó la recuperación de la totalidad de su mercadería.

