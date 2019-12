¡Para no creer! Una ciudadana de nacionalidad venezolana fue acusada de desfigurar a una joven comerciante que vendía botellas con agua, en el cruce de la prolongación Javier Prado y la avenida Metropolitana, en el distrito de Ate.

Según testigos, el ataque habría iniciado tras una pelea entre la vendedora y el esposo de la extranjera identificado como Kevin Sánchez Torrealba, quien también es un ambulante.

La víctima de nombre Yanela Cuadrado contó a América Noticias que la mujer identificada como Keyri Gonzales Blanco la atacó con una navaja y la amenazó constantemente diciendo: “¿Qué quieres, que te destripe?”.

“Me dijo que me quería destripar, si yo no me defendía yo ahorita estaría muerta. Ella me quería seguir clavando en el estómago, me quería matar”, expresó la víctima sollozando.

Los serenos y agentes policiales capturaron finalmente a Kevin Sánchez Torrealba, esposo de la agresora, conocido en la zona como el “Chileno”.

En tanto, Gonzales Blanco sigue prófuga de la justicia.

La víctima tiene once puntos en el rostro y pide justicia a las autoridades correspondientes.