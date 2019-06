Ciudadano francés que golpeó salvajemente a su hijo se fue del país tras denuncia

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó que el ciudadano francés que fue captado en video maltratando a su hijastro de 10 años abandonó el país el último viernes.

Según Canal N, el sujeto, junto a toda su familia, pasaron por el control de Migraciones el último viernes 31 de mayo pasadas las 11 de la noche.

"El MIMP una vez más exhorta a los operadores de justicia a actuar de manera oportuna y diligente en estos casos de violencia. En este caso concreto, la no actuación célere del aparato de justicia hace posible que los riesgos de la impunidad se conviertan en realidad", indicaron en el comunicado.

En ese sentido, el MIMP indicó que la Fiscalía no actuó con rapidez: "La Fiscalía no ponderó el riesgo, no realizó la apertura del proceso en la instancia correspondiente y no determinó las medidas de protección de manera oportuna".

Sin embargo, el Ministerio de la Mujer comunicó lo ocurrido a la Embajada de Francia y la Cancillería peruana informará lo ocurrido al Gobierno de Francia.

"Conocida la información del registro de salida de la familia del territorio peruano, nos hemos puesto en contacto con el Cónsul de la Embajada de Francia para informar sobre el hecho. A su vez a través de la Cancillería peruana informaremos al Gobierno francés para que la entidad rectora en materia de infancia realice el seguimiento del caso", informó el MIMP.

Como se recuerda, el sujeto causó indignación tras agredir brutalmente a su hijastro de 10 años en el sótano de un edificio en Miraflores. Se conoció que el francés es colaborador de la Unión Europea y experto en seguridad.