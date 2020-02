Colombiana Yury Hernández llora por regresar al Perú tras ser expulsada por estar en hotel de Punta Negra con banda criminal

La modelo colombiana Yury Hernández (28), expareja sentimental del combatiente Bruno Agostini, pide a Migraciones que le permitan regresar al Perú.

Ella fue expulsada del país por las autoridades migratorias y se le ha prohibido el ingreso al Perú por 15 años, tras ser detenida en el hotel ‘El Rojo’ de Punta Negra junto a un grupo de venezolanos y peruanos que estarían involucrados en diversos asaltos y crímenes ocurrido en diversos distritos de la capital.

“Yo le pido a migraciones que revise mi caso, que me den una oportunidad para regresar al Perú. No tengo indicios de nada, no tengo ningún cargo policial, yo solo quería una oportunidad de trabajo”, dijo entre lágrimas al noticiero Buenos Días Perú.

Ella aseguró que tiene los papeles en regla y posee carné de extranjería, puesto que trabaja en el Perú desde el 2011 como modelo y en shows de discotecas.

Colombiana fue detenida junto con banda criminal

“Yo estaba en la fiesta equivocada (...) Voy a apelar hasta el final. No tengo nada que ver con los delincuentes", contó.

Reiteró que fueron sus amigas venezolanas las que la llevaron al dicho hotel y que ella desconocía que estaría presentes los integrantes de una banda criminal:

"Cuando llego veo un hotel, piscina, hombres, mujeres, menores de edad. Yo me dije ' estoy en un lugar normal, no pasada nada”.

Tras ser detenida en el calabozo de la DIRINCRI, pensó en quitarse la vida.

“Es horrible. Estaba en la celda con 17 mujeres, no había luz, dormí en el suelo por 15 días. Fue muy duro para mí. En esos momentos, de no tener libertad, piensas en muchas cosas, incluso en suicidarte”; narró a Panamericana.

En el hotel de Punta Negra, las fuerzas del orden encontraron gran cantidad de armas de fuego, marihuana, cocaína, éxtasis y relojes de alta gama de dudosa procedencia.

VIDEO RECOMENDADO

Christian Domínguez se disfrazó de oso de peluche para darle sorpresa a Pamela Franco

TE PUEDE INTERESAR