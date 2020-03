Un hombre identificado como Jesús Vasquez Gallegos, fue detenido por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP) tras ser acusado de haber dopado y violado a su hijastra de 15 años dentro de una vivienda en Comas.

El acusado de 34 años fue intervenido al interior de su vivienda, indicó el coronel PNP Manuel Gálvez Romero, jefe de la División Policial Norte 2. La madre de la víctima, quien prefirió el anonimato, contó que se preocupó por el estado de salud de su hija y la llevó al hospital Sergio Bernales situado en Collique (Comas). Ella señala que la adolescente fue dopada.

“Mi hija lo que recuerda es que no podía moverse porque sentía que alguien estaba encima de ella. No se podía defender porque estaba dopada. No tenía fuerzas […] Ahí, en el hospital, mi hija me dijo que él había abusado de ella”, relató.

El coronel Gálvez indicó que Vasquez Gallegos fue denunciado por su primera pareja por tocamientos indebidos en agravio de su hija cuando tenía siete años. Esta menor, a la fecha, vive con él y fue testigo del presunto abuso en agravio de la adolescente, refirió el jefe policial al noticiero.

“[El acusado] tiene denuncia en contra de su propia hija. La madre hace unos años viaja a Chile. Entonces la deja con su papá aún teniendo conocimiento de que había estos antecedentes”, señaló.

Por su parte, Jesús Vasquez negó las acusaciones en su contra. Él fue trasladado a la comisaría de Collique y luego al Centro de Investigación Especial de Lima Norte. En las próximas horas será puesto a disposición del Ministerio Público.

Detienen a hombre acusado de dopar y violar a hijastra en Comas (Video: América Noticias)

